انفجار ثان يضرب منطقة “نبع السلام” الخاضعة لنفوذ الأتراك وفصائل “الجيش الوطني” بريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة قرب مدخل سوق مدينة رأس العين شمالي الحسكة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية،

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر صباح اليوم أن انفجار مدينة ضرب مدينة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “نبع السلام” بريف الحسكة، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بشارع الكنائس في المدينة، الأمر الذي أدى لمقتل شخص على الأقل وسط معلومات عن أنه مدني من الجنسية العراقية، كما تسبب الانفجار بإصابة آخرين بجراح، بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

وكان المرصد السوري وثق في 20 آب الفائت، مقتل جندي تركي و3 عناصر من أحرار الشرقية الموالية لتركيا، في استهداف عربتهم بعبوة ناسفة بالقرب من عالية بريف رأس العين، في حين نفذت “قسد” 3 عمليات استهدفت أحرار الشرقية وفرقة الحمزة بالمنطقة ذاتها، عبر تفجير عبوات ناسفة وألغام موجهة، وأسفرت تلك العمليات عن مقتل 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا.