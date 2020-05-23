انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ تحرير الشام والفصائل في إطار الفلتان الأمني المستمر بمحافظة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار بعد ظهر اليوم السبت، منطقة جسر الشغور الواقعة بريف إدلب الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية شمال مدينة جسر الشغور، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار إلى أن مدينة إدلب وعموم المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل، تشهد انفلاتا أمنيا يتمثل بعمليات خطف وسرقة وسطو مسلح، حيث أقدمت مجموعة مسلحة، صباح اليوم، على سرقة محلات تجارية في منطقة مخيمات أطمة شمال إدلب.

كما سجلت 4 حالات سرقة سيارات ومنازل وعدد من الدراجات النارية في مناطق مختلفة خلال اليوم، ويشتكي الأهالي من سوء إدارة الشرطة الإسلامية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، أمن المناطق التي تخضع لنفوذهم، وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الشرطة في مدينة حارم وريفها فرضت مبلغا وقدره 3 آلاف ليرة سورية على كل محل ومنزل لقاء تأمين الحماية والحراسة.