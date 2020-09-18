انفجار جديد من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” يتسبب باستشهاد طفل شرقي دير الزور

تواصل مخلفات الحرب السورية حصدها لأرواح المدنيين ضمن مختلف المناق، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي، من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية”، في منطقة حويجة المشاهدة قرب بلدة السوسة ضمن ريف ديرالزور الشرقي.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 353 شخصا، بينهم 69 مواطنة و104 أطفال.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.