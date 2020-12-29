انفجار جديد يستهدف آلية لقوات سوريا الديمقراطية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة البصيرة، الواقعة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الاثنين، مقتل اثنين من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، جراء انفجار لغم أرضي أثنار مرور دراجة نارية كانا يستقلانها في بلدة هجين الواقعة بريف دير الزور الشرقي.