انفجار جديد يستهدف آلية للجهاديين في مدينة جسر الشغور غربي إدلب

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة بسيارة في الحي الشمالي من مدينة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، حيث يرجح أن السيارة لأحد العناصر الجهادية.

وكان المرصد السوري رصد في 30 الشهر الفائت، انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لأمني ضمن هيئة تحرير الشام، في قرية الكستن الواقعة بريف جسر الشغور، غربي إدلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في 27 الشهر المنصرم إلى انفجار، ضرب مدينة بنش بريف إدلب، نتيجة ذخائر في متجر لبيع الأسلحة ضمن الحي الشمالي من المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.