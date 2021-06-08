انفجار جديد يضرب مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي شمال غربي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، انفجار ضرب مدينة عفرين صباح اليوم الثلاثاء، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في حي المحمودية ضمن المدينة، الأمر الذي أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأول، إلى أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة “سنتافيه”، استهدفوا بالرصاص عنصرًا من فرقة الحمزة، في قرية المقري بريف مدينة الباب، ما أدى إلى إصابته بقدمه.

وألقى مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سابا “، قنبلة يدوية على طريق جنديرس في مدينة عفرين، حيث اقتصر الأضرار الى المادية.