انفجار جديد يضرب مدينة عفرين شمال غربي حلب ويخلف جريح وخسائر مادية

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، انفجار ضرب مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” شمال غربي حلب، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في شارع السياسية بالمدينة، ما أدى لإصابة السائق بجراح، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، تبادل إطلاق نار شهدته مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون”، بين فصيل فرقة السلطان مراد من طرف، والشرطة العسكرية من طرف آخر، دون معلومات عن أسباب وطبيعة الخلاف الذي تطور لإطلاق نار متبادل، سرعان ما انتهى.

وأشار المرصد السوري مساء أمس الأول، إلى انفجار حدث في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غربي حلب، عند منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة في حي المحمودية قرب مسجد أسامة بن زيد وسط مدينة عفرين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.