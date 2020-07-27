انفجار جديد يضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل ضمن الريف الحلبي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، انفجاراً جديداً ضرب منطقة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت شمال مدينة الباب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى استشهاد طفل وإصابة آخرين بجراح في انفجار عبوة ناسفة بالقرب مدرسة ميسلون في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا.