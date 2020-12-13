انفجار جديد يضرب مناطق نفوذ غرفة عمليات “نبع السلام” بريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من فرن ضمن بلدة سلوك، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “نبع السلام” بريف الرقة، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، إصابة مواطن جراء إطلاق النار عليه من قبل مجموعة تابعة لفرقة “السلطان مراد” الموالية لتركيا، بعد ملاحقته قرب قرية حليوة في ريف رأس العين (سري كانييه)، بتهمة التعامل مع “قسد”، حيث تم نقله إلى مشفى رأس العين لتلقي العلاج.

وكان عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا قد داهموا، قرية عريشة في ريف تل تمر ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف الحسكة، وسرقوا أثاثها وخزانات المياه والكابلات الكهربائية وعبثوا بالممتلكات، قبل مغادرة القرية.

وتشهد قرى رأس العين الواقعة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، سرقات كبيرة طالت غطاسات المياه ومحولات الكهرباء والكابلات، ما دفع المواطنين إلى البحث عن مصادر أخرى للكهرباء عبر استخدام مولدات النفط أو استخدام الطاقة الشمسية.

وكانت فرقة الحمزة قد داهمت أمس، قرية تل ذياب في ريف رأس العين “سري كانييه” ضمن منطقة “نبع السلام” في ريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن شجار حدث بين الأهالي وعناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، على خلفية قيام عناصر الفرقة بالاستيلاء على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للأهالي.