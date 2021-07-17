انفجار جديد يضرب مناطق نفوذ فصائل “درع الفرات” بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مناطق فصائل غرفة عمليات “درع الفرات”، انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم السبت بسيارة في مدينة الباب شرقي حلب، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، وأشار المرصد السوري في 29 حزيران، إلى مقتل شابين وإصابة آخرين في ريف الباب بريف حلب الشرقي، نتيجة اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين مواطنين عشائريين في منطقة ترحين.

كما أطلق مسلحون النار على مقر عسكري للفصائل الموالية لتركيا قرب منطقة الاشتباكات، بينما رد عناصر الفصيل بإطلاق النار على المسلحين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، في 26 حزيران، اشتباكات عنيفة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بين عائلة نازحة من دير حافر ومجموعة عناصر من فرقة السلطان محمد الفاتح، وذلك بالقرب من مطعم قصور الشام وسط المدينة، مما أدى إلى مقتل عنصرين من فصيل محمد الفاتح، وإصابة آخرين.