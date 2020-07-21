انفجار جديد يضرب منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بعد ظهر اليوم الثلاثاء على طريق جنديرس بأطراف عفرين، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري أشار صباح اليوم، إلى أن الفلتان الأمني يتواصل ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، حالها كحال جميع المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شاب، ضمن أرض زراعية غربي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن ظروف وطبيعة مقتله والجهة الفاعلة.