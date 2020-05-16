انفجار جديد يضرب منطقة عفرين شمال غرب حلب.. في ظل الفلتان الأمني المتواصل بالمنطقة

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجاراً ضرب ناحية راجو بريف عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، يرجح أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت خلال الساعات الفائتة في قرية سوركة براجو، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، ووصلت سيارات عسكرية تابعة للفصائل إلى مكان التفجير.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في مدينة عفرين الواقعة ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الانفجار وقع بشارع السياسية خلف مبنى السرايا بالمدينة، ما تسبب إلى إصابة رجل وطفل بجروح خطيرة.