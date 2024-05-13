انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب يصيب طفلا شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب طفل 12 عاما بجروح، إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب، خلال عبثه به في بلدة أبو الحسن بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق “قسد”، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية، وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 101 بينهم 21 سيدة و31 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 111شخص، من ضمنهم 13 سيدة و55 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 84 بينهم 21 سيدة و17 طفل وأصيب 79 بينهم 12 سيدات و29 طفل، من ضمنهم 49 بينهم طفل و 19 نساء استشهدوا. و28 بينهم 9 نساء أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 15 بينهم 13 طفل وأصيب 24 بجراح بينهم سيدة و19 طفل

– مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام”: استشهد طفل وأصيب 7 أطفال بجراح

– مناطق انتشار القوات الكردية والنظام: أصيب شاب بجراح

– مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات”: استشهاد مواطن.

ومن ضمن الحصيلة الكلية هذا العام، تشير توثيقات المرصد السوري إلى استشهاد 68 مدنياً بينهم 12 طفل و19 سيدة، بالإضافة لإصابة 54 شخص بينهم 10 سيدات و23 طفلاً، قضوا وأصيبوا جميعاً بانفجار عبوات وألغام من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” جلهم بمناطق سيطرة النظام السوري.