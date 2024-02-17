انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب يودي بحياة طفل بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استشهد طفل 11 عاما إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب أثناء عبثه به، في قرية التويمين جنوب شرقي الحسكة، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع إلى 13 بينهم 12 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 24 شخص، من ضمنهم سيدة و21 طفل.

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 8 بينهم 7 أطفال وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 5 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح.