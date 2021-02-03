انفجار دراجة نارية في مقر للفصائل المحلية المنضوية في صفوف الفرقة الرابع بدرعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت دراجة نارية مفخخة في مقر للفصائل المحلية المنضوية في صفوف الفرقة الرابعة، في بلدة المزيريب غربي درعا، ما أدى إلى سقوط جرحى من العناصر تم نقلهم إلى المشفى.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 891 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 589، وهم:161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 266 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.