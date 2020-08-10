انفجار دراجة نارية مفخخة يصيب عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”

أصيب عنصر في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، اليوم، إثر انفجار دراجة نارية قرب مدرسة قرية حويش النعيم في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”.

يذكر أن فرقة “السلطان مراد” تتخذ من المدرسة مقرا لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اغتيال عنصر من القوات التركية في محيط الفرن الآلي بمدينة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق “نبع السلام”، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العنصر وجد مقتولا في محيط الفرن الآلي وعليه آثار عدة طلقات نارية، وسط ظروف مجهولة حول هوية الفاعلين.