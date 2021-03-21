انفجار سيارة قرب حاجز الغزاوية التابع لـ”تحرير الشام” في ريف حلب الغربي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت سيارة ملغمة، كانت مركونة قرب معبر وحاجز “الغزاوية” التابع لهيئة “تحرير الشام” في ريف حلب الغربي، والذي يصل مناطق نفوذ “تحرير الشام” هناك، بمناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في عفرين شمال غربي حلب، ما أدى لسقوط جرحى بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، وسط معلومات عن إلقاء القبض على الشخص الذي قام بركن السيارة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار يوم أمس، إلى أن انفجار دوى في محيط مدينة إدلب، نتيجة استهداف حاجز أمني يتبع لهيئة تحرير الشام، بقذيفة “آربيجي”، كما سمع أصوات إطلاق نار في الموقع، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف العناصر.

ويعتبر الحاجز المعروف بـ”الرام” مسؤولًا عن تدقيق حركة الدخول والخروج من مدينة إدلب نحو الشمال والمناطق الحدودية.

ومع استمرار الانفلات الأمني في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة “تحرير الشام” والفصائل في محافظة إدلب، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة، قبل أيام، في قرية بكسريا بريف إدلب الغربي، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.