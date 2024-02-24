انفجار سيارة محملة بالألغام في إدارة المركبات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب الطبقة بريف الرقة

محافظة الرقة: تأكد انفجار سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية محملة بالألغام المتفجرة في إدارة المركبات، الواقعة قرب سد الفرات على أطراف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وسمع قبل قليل، دوي انفجار عنيف داخل إدارة المركبات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من سد الفرات على أطراف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وفي 22 كانون الثاني الفائت، قتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة في إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.