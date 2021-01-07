انفجار شاحنة تقل بضائع في معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب سورية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بانفجار شاحنة “براد” تقل بضائع في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا، دون معرفة الأسباب وحجم الخسائر بعد، وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد شوهدت ألسنة الدخان وهي تتصاعد بشكل كثيف من المعبر.

ووثّق المرصد السوري خلال اليوم، مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تقلهم في بلدة ممتنة ضمن الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.