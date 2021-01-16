انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تابعة لقسد شمال مدينة دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة في قرية العزبة الواقعة شمال مدينة دير الزور، وذلك أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الأول، إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب حاجز يتبع لقوات سوريا الديمقراطية على طريق الصنور في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الحاجز بجروح طفيفة.

كما كان المرصد السوري قد رصد يوم أمس الأول، عملية اغتيال جديدة في ريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ قسد، طالت أحد وجهاء عشيرة البكير، حيث جرى إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، ما أدى لمقتله، يذكر أن الشيخ ينحدر من البصيرة شرقي دير الزور، على صعيد آخر أصيب أحد وجهاء عشيرة البوفريو برصاص مجهولين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي مساء أمس.