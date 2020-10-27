انفجار عبوة ناسفة بالقرب من حاجز لقوات النظام في درعا المحطة بمدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، انفجار هز حي درعا المحطة بمدينة درعا، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت في ساحة بصرى بالقرب من حاجز لقوات النظام، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن مسلحين مجهولين، اغتالوا رئيس مجلس مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، بإطلاق النار عليه في المدينة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، كما جرى اغتيال مواطن في مدينة طفس بريف درعا، من قبل مسلحين مجهولين.