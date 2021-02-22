انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا شمالي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، في بلدة زردنا شمالي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

المرصد السوري كان قد أشار في الـ 15 من فبراير/ شباط المنصرم، بأن مسلحين مجهولين اعترضوا سيارة تقل عدة عناصر يتبعون لـ”فيلق الشام” الإسلامي الموالي لتركيا، على أطراف بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي، وقاموا بسلب العناصر ما بحوذتهم من أسلحة وأغراض شخصية، ومن ثم قاموا برمي العناصر في بلدة معرة الإخوان بريف إدلب