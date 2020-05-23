انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة للفصائل الموالية لأنقرة في مدينة الباب شمال شرق حلب

سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا والقوات التركية في ريف حلب الشمالي الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لأحد الفصائل ضمن مناطق “درع الفرات”، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

ونشر المرصد المرصد السوري في الـ19 من الشهر الجاري، إندوي انفجار عنيف سُمع في أحياء مدينة مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت قرب “دوار القبان” على طريق جنديرس، ما أدى لإصابة اثنين على الأقل بجراح، يأتي ذلك في ظل انشغال الفصائل المسيطرة على المنطقة بتضييق الخناق على الأهالي وارتكاب انتهاكات يومية فضلاً عن النزاعات الداخلية فيما بينها.