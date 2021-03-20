 انفجار عبوة ناسفة بسيارة تقل ضباط وعناصر من “الفرقة الرابعة” في ريف درعا الغربي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تقل ضباط وعناصر من “الفرقة الرابعة” التي يترأسها شقيق رأس النظام “ماهر الأسد” على طريق قرية خراب الشحم، في ريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص، مواطنًا من أبناء محافظة درعا يعرف بتواصله مع الأفرع الأمنية في المحافظة، في الساحة العامة بمدينة الحارة في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى مقتله على الفور .

على صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون، مساء الأمس، في مدينة بصرى الشام بريف درعا، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 965 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 649، وهم: 178 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و17 طفل، إضافة إلى 303 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 118 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.