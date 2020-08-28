انفجار عبوة ناسفة بصهريج نقل محروقات لشركة ” القاطرجي” جنوبي الحسكة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجاراً وقع على طريق “الخرافي” في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بصهريج نقل محروقات يعود لشركة “القاطرجي” التي يترأسها رجل أعمال سوري موالي لقوات النظام، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 12 يوليو المنصرم، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا لقوات النظام والمسلحين الموالين له، على جسر قرية كبش في ريف الرقة الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا “القاطرجي” وتدمير حافلة كانت تقلهم.