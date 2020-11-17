انفجار عبوة ناسفة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة مزروعة أسفل سيارة مساء اليوم الثلاثاء، على طريق المقبرة في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شرقي حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، هجوم مسلح من قبل مجهولين يرجح أنهم من خلايا القوات الكردية، على مقر عسكري يتبع لفصيل “سليمان شاه”، وذلك في الشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى.

ورصد المرصد السوري في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، انفجار عبوة ناسفة تزامناً مع مرور رتل للقوات التركية ومحاولتهم تفكيكها، وذلك على طريق كفرشيل في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات التركية، إضافة إلى أضرار مادية في عربة مصفحة.