انفجار عبوة ناسفة عند مرور سيارة عسكرية لـ”قوات النظام” في ريف درعا الغربي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور سيارة عسكرية من نوع “زيل” تابعة لقوات النظام على طريق “التابلين” الواصل بين مدينتي طفس وداعل في الريف الغربي لمحافظة درعا، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وشهدت بلدة صيدا صباح اليوم توترا أمنيا على خلفية قيام مسلحين من اللواء الثامن التابع لـ”الفيلق الخامس” المدعوم من قِبل روسيا بتمزيق صور رئيس النظام السوري “بشار الأسد”، احتجاجا على مقتل عنصرين من “الفيلق الخامس”.

وخرجت مساء الأمس مظاهرة شعبية في مدينة طفس في ريف درعا، طالب المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج المليشيات الإيرانية و”حزب الله” اللبناني من البلاد.

وشيع أهالي بلدة كحيل شرق محافظة درعا، أمس، أحد قتلى عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الذي قتل خلال الاشتباكات مع قوات النظام أمس الأول في بلدة محجة، في حين تحول التشييع إلى مظاهرة، هتف المشيعون ضد قوات النظام والأفرع الأمنية وطالبوا بإسقاط النظام.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 530، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 353، وهم: 85 مدنيا بينهم 8 مواطنات و8 أطفال، إضافة إلى 175 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و57 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.