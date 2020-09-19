انفجار عبوة ناسفة في حي “المزة 86” ضمن العاصمة السورية دمشق

محافظة دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في حي “المزة 86” ضمن العاصمة السورية دمشق، ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة عند مداخل الحي قبيل فجر اليوم السبت، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 14 من الشهر الجاري، دوي انفجار هز بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة مركونة أسفل سيارة أحد أبرز عرابي المصالحات في المنطقة، انفجرت به أثناء صعوده عليها، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة جرى نقله إلى مشافي العاصمة دمشق.