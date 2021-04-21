انفجار عبوة ناسفة في درعا البلد ومحاولة اغتيال تاجر مخدرات ضمن صفوف “الفرقة الرابعة”

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة مركونة على قارعة الطريق على أطراف درعا البلد في الجنوب السوري، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وفي سياق متصل، استهدف مسلحون مجهولون مساء الأمس، شخص يعمل كـ “تاجر مخدرات” ينضوي ضمن صفوف “الفرقة الرابعة” التي يترأسها شقيق رأس النظام السوري، حيث جرى استهدافه على طريق السد في درعا البلد، أُصيب على إثرها بجروح خطيرة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1002 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 679، وهم: 186 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و19 طفل، إضافة إلى 314 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 127 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و24 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 27 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.