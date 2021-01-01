انفجار عبوة ناسفة في شاحنة تركية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي، نتيجة عبوة ناسفة مزروعة في شاحنة يعتقد أنها للقوات التركية، انفجرت خلف سوق الهال القديم، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 29 ديسمبر/كانون الأول الفائت، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني الموالي لتركيا، وذلك في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابة عنصر بجراح، على صعيد متصل انفجرت عبوة ناسفة في مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، شمالي مدينة حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.