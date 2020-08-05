انفجار عبوة ناسفة في مدينة “إعزاز” يخلف أضراراً مادية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة “إعزاز” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت خلف كراج المدينة، خلفت أضراراً مادية، وأسفرت عن جرح مدنيين اثنين.

وكان المرصد السوري نشر في 28 يوليو/تموز المنصرم، أن انفجار هز قرية تل بطال الواقعة قرب منطقة اخترين بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن لغم أرضي انفجر بسيارة تابعة لفصيل “فيلق الشام” المقرب من تركيا، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر الفيلق بجراح، بالإضافة لأضرار مادية.