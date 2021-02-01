انفجار عبوة ناسفة في مقر سابق.. ومجهول يلقي قنبلة هجومية على سيارة في ريف محافظة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في بلدة اليادودة بريف درعا، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت في مقر قيادي سابق في الفصائل المعارضة بدرعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، ألقى مجهولون قنبلة هجومية على سيارة مواطن في بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى احتراقها دون وقوع أضرار بشرية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 888 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 588، وهم:161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 265 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.