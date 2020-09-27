انفجار عبوة ناسفة قرب حاجز لـ”الدفاع الذاتي” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري انفجار عبوة ناسفة بالقرب من حاجز لـ”الدفاع الذاتي” في قرية الصبحة في ريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري 24 سبتمبر، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار دراجة نارية لحظة مرور سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة “الصور” بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وعلم المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة نقطة لـ”الدفاع الذاتي” في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، لتقوم بعدها قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ حملة دهم وتفتيش للمنازل القريبة من النقطة، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.