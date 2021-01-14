انفجار عبوة ناسفة قرب حاجز لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب حاجز يتبع لقوات سوريا الديمقراطية على طريق الصنور في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الحاجز بجروح طفيفة.

وكان المرصد السوري قد رصد في وقت سابق من اليوم، عملية اغتيال جديدة في ريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ قسد، طالت أحد وجهاء عشيرة البكير، حيث جرى إطلاق النار عليه من قبل مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية في منطقة العزبة شمال مدينة دير الزور، ما أدى لمقتله، يذكر أن الشيخ ينحدر من البصيرة شرقي دير الزور، على صعيد آخر أصيب أحد وجهاء عشيرة البوفريو برصاص مجهولين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي مساء أمس.