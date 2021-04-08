انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور رتل تركي في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل تركي مؤلف من 10 آليات ومدرعات من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، صباح اليوم الخميس، وعند وصوله إلى الطريق الواصل بين منطقتي البارة وإحسم في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بهدف الوصول إلى النقاط والقواعد التركية المنتشرة في المنطقة، انفجرت عبوة ناسفة كانت مركونة على قارعة الطريق، قرب الرتل، دون وقوع أضرار بشرية.

وفي 23 آذار/مارس المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق المسطومة بريف محافظة إدلب، وذلك أثناء مرور عربة عسكرية تركية في المنطقة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري أشار في 15 آذار/مارس، إلى إصابة جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت صهريج نقل مياه للقوات التركية على أطراف مدينة إدلب، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل.