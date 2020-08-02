انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في “هجين” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية لحظة مرورها من الشارع العام في مدينة “هجين” شرقي دير الزور، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق في 26 يوليو/تموز، المنصرم، مقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية، جراء إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عند دوار الناحية في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.