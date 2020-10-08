انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة عسكرية لـ”قسد” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة اليوم الخميس، عند مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في قرية الصبحة شرقي دير الزور، اقتصرت الأضرار على الماديات فقط، يأتي ذلك مع استمرار الاستهدافات المتكررة لعناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومتعاونين معها في مناطق ريف دير الزور الشرقي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، مقتل أحد أعضاء المجلس المدني في بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس، نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مسلحين ملثمين في البلدة.