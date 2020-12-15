انفجار عبوة ناسفة وتفكيك أخرى قرب كراجات منطقة السومرية بدمشق

محافظة دمشق-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار في منطقة السومرية، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت قرب الكراجات، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

وفي سياق ذلك، طوقت قوى الأمن التابعة للنظام الموقع، وفككت عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها.

وتعد منطقة السومرية مركزاً سكنياً لضباط وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده جميع المحافظات السورية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها وماخلفته تبعات الحرب السورية عليها.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 8 ديسمبر/كانون الأول، أن شاب أُصيب بجراح خطيرة جراء طعنه بالسلاح الأبيض من قِبل مجهولين؛ بهدف سرقة مقتنياته في بلدة حفير الفوقا الواقعة بالقلمون الغربي بريف العاصمة دمشق.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشاب وجد على قارعة الطريق في منطقة العين بحفير الفوقا، وقد تعرض لطعنتين في رأسه، قبل أن يتم سرقة مقتنياته، حيث جرى إسعافه إلى مشفى صيدنايا.