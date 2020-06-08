انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة شخصين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت دراجة نارية في قرية الغرب الواقعة جنوب مدينة الحسكة على طريق الشدادي، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا يستقلانها.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 515 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 174 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 335 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.