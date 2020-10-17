انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة عنصر وإصابة 3 آخرين من قوات “الدفاع الوطني” الموالي للنظام في بادية دير الزور الجنوبية

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون يرجح أنهم من “تنظيم الدولة الإسلامية” بسيارة لقوات “الدفاع الوطني” الموالي للنظام، في بادية دير الزور الجنوبية، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

ويواصل تنظيم “الدولة الإسلامية” نشاطه ضمن البادية السورية منذ آذار/ مارس 2019، بينما كثف هجماته بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، مستهدفاً مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والمليشيات الموالية لها، حيث تتركز بشكل رئيسي ضمن مثلث “حلب – حماة – الرقة” بالإضافة لبادية السخنة أقصى ريف حمص الشرقي عند الحدود الإدارية مع دير الزور.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 746 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد”كذلك مقتل 349 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.