انفجار عنيف يضرب كلية عسكرية تابعة لـ “فرقة الحمزة” بريف حلب الشرقي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، انفجاراً عنيفاً ضرب مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” بريف حلب الشرقي، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار، انفجرت داخل سيارة عند جدار الكلية العسكرية التابعة لفرقة الحمزة ضمن الجيش الوطني الموالي لتركيا، “مؤسسة الاسمنت سابقاً”، ما أدى لأضرار مادية، وسط تكتم عن الخسائر البشرية حتى اللحظة، وعقب الانفجار شهدت المنطقة استنفار للفصائل، يأتي ذلك بعد أن كان وزير الدفاع ضمن الحكومة السورية المؤقتة قد أجرى خلال الساعات الفائتة جولة تفقدية على القطاعات العسكرية في منطقة الباب، يذكر ان المنطقة ينتشر فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كبير جداً وتشهد مناوشات مستمرة بين الفصائل وقوات النظام، وبين الفصائل والقوات الكردية أيضاً.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام، إصابة عنصرين اثنين من فرق الهندسة بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار سيارة مفخخة أثناء الاقتراب منها لتفحصها بعد الاشتباه بها، وذلك في محيط عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.