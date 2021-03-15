انفجار لغم أرضي بآلية تابعة للقوات التركية قرب مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة نقل مياه للقوات التركية على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسرمين في منطقة الصناعة، مما أدى إلى احتراق الصهريج التركي بشكل كامل، دون ورود معلومات بعد عن حجم الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد أمس الأول، انفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل عسكري تابع للقوات التركي في شارع الكورنيش بالمدينة، وتبنى تنظيم جهادي يطلق على نفسه “سرية أنصار أبي بكر الصديق” التفجير وقال التنظيم بأنه “استهدف رتل عسكري لجيش النيتو التركي على الكرونيش الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب بعبوة ناسفة ثأراً لقتلهم الطفل أحمد ياسر العبد قرب الحدود في قرية المدلوسة بريف سلقين الغربي”، فيما قالت مصادر أخرى أن القوات التركية هي من قامت بتفجير العبوة بعد اكتشافها.