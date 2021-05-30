انفجار لغم أرضي بِحصادة زراعية يتسبب باحتراق عشرات الدونمات من محصول القمح شمالي حماة

انفجار لغم أرضي بِحصادة زراعية يتسبب باحتراق عشرات الدونمات من محصول القمح شمالي حماة

محافظة حماة: اندلع حريق كبير في قرية الجبين بريف حماة الشمالي، تسبب باحتراق عشرات الدونمات من محصول القمح، نتيجة انفجار لغم أرضي بحصادة أثناء حصاد أرض زراعية، وتسبب الانفجار بوقوع إصابات بين المواطنين وتضرر الحصادة الزراعية.

وكان المرصد السوري قد رصد في 25 أيار، إصابة سائق “تركس” في انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في منطقة بطيش جنوب مدينة حلفايا بريف حماة، أثناء عمله على افتتاح طريق ترابي لحصاد المحاصيل الزراعية في المنطقة.

وأشار المرصد السوري في 23 أيار إلى إصابة طفلين بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في محيط قرية عرشونة بريف حماة الشرقي، أثناء قطفهم لأزهار “القبار”.