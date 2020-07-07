انفجار لغم أرضي قرب حاجز لـ”قوات سوريا الديمقراطية” عند مدخل منطقة أبو راسين (زركان) في ريف الحسكة

انفجر لغم أرضي، مساء اليوم، في محيط أحد الحواجز الأمنية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، عند مدخل أبو راسين من جهة تل تمر في ريف محافظة الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في بداية الشهر الجاري وصول قسم كبير من التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام يوم أمس، إلى منطقة تل حرمل في ريف أبو راسين (زركان)، تمهيدا لتوزيع تلك القوات على المحاور هناك.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانتشار سيمتد من قرية كسرى شمال أبو راسين وصولا إلى تل تمر في ريف الحسكة.