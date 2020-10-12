إصابة راعي أغنام جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط مدينة عفرين

دوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، نتيجة لغم أرضي من مخلفات الحرب انفجر بقطيع من الأغنام بالقرب من محطات الوقود على طريق جنديرس غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة الراعي بجروح بليغة.

ورصد المرصد السوري، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، انفجار لغم أرضي بمجموعة عاملات في الأراضي الزراعية لقرية الصفصافة بريف حماة الغربي، ما أدى لإصابة عدد من العاملات بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق استشهاد مواطن، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية في قرية كفرحلب بريف حلب الغربي، وذلك أثناء عمله في رعي المواشي ضمن المنطقة.