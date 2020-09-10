انفجار لغم أرضي يودي بحياة عنصر في قوات سوريا الديمقراطية في ريف عين عيسى

قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي على خطوط التماس مع الفصائل الموالية لتركيا في ريف عين عيسى شمال الرقة، حيث تشهد خطوط التماس ما بين “قسد” وقوات النظام من جهة، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، استهدافات متبادلة وعمليات تسلل لزرع ألغام متقدمة على محاور ريفي تل أبيض وعين عيسى شمال محافظة الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهدف قرية الخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 أيلول/سبتمبر، قصفا صاروخيا، نفذته فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عين عيسى.