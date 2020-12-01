انفجار لغم بسيارة “نقل قمامة” في ريف منبج الجنوبي شرقي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجر لغم بسيارة لنقل القمامة في قرية أبو قلقل في الريف الجنوبي لمدينة منبج شرقي حلب، وذلك أثناء قيام عمال النظافة بنقل القمامة من أحياء القرية، مما تسبب بوقوع بعض الإصابات الطفيفة من العمال، وحدوث أضرار مادية في السيارة.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، وذلك في قرية الأوشرية الواقعة بريف منبج الشمالي الشرقي