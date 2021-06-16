انفجار لغم شرقي حلب يتسبب بإصابة عنصر في “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “درع الفرات”، إصابة أحد عناصر “الجيش الوطني” الموالي للحكومة التركية، جراء انفجار لغم أرضي على إحدى جبهات مدينة تادف بريف حلب الشرقي.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة شخص في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشرقي، ما أدى لإصابة سائقها بجراح خطرة، وهو صاحب محل لصرافة العملات، وأشار المرصد السوري في السابع من الشهر الجاري، إلى انفجار في مدينة الراعي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة عبوة ناسفة، انفجرت ضمن السوق الشعبي في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، جراح بعضهم خطيرة.