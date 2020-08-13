انفجار لغم من مخلفات الحرب يتسبب بإصابة نحو 10 أشخاص خلال عملهم بقطاف “الفستق الحلبي” في ريف حماة الشمالي

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 8 أشخاص ممن يعملون ضمن ورشات لقطاف أشجار “الفستق الحلبي”، وذلك جراء انفجار لغم أرضي بهم من مخلفات الحرب في قرية معركبة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف حماة الشمالي، حيث جرى نقل المصابين إلى مشافي مدينة حماة، ومن بينهم حالات حرجة.

ووثق المرصد السوري في 11 أغسطس الجاري، استشهاد طفلان شقيقان، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شرق مدينة تدمر ضمن مناطق نفوذ النظام في ريف حمص الشرقي.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 320 شخصا، بينهم 65 مواطنة و99 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.