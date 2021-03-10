انفجار لغم من مخلفات الحرب يودي بحياة شاب في ريف حماة

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شاب نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء رعيه للأغنام في الأراضي لقرية الجرنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، استشهاد طفل متأثرًا بجراح أصيب بها مع 3 آخرين، جراء انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب بحي الميسر بمدينة حلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 471 شخصاً، بينهم 72 مواطنة و 146 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 112 شخصاً بينهم 45 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.